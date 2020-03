34







di Marcello Chirico

Della Juve si è detto di tutto e di più. "Vergogna, calciatori in fuga dal coronavirus" e così via. Sono cinque i calciatori bianconeri che hanno lasciato Torino in piena emergenza sanitaria: Cristiano Ronaldo, partito prima che tutta Italia fosse considerata zona rossa, e poi Higuain, Khedira, Pjanic e Douglas Costa. Si è scatenato un polverone e anche noi de Ilbianconero.com ci siamo detti contrari alla scelta della Juve. Perché però non si parla di quelli dell'Inter partiti non in cinque ma in sette?