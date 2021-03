di Marcello Chirico

La vittoria della Juventus per 3-1 a Cagliari è arrivata al termine di una settimana molto particolare per la squadra bianconera, caratterizzata dall'eliminazione in Champions League e al tourbillon di voci riguardanti Cristiano Ronaldo. Che nemmeno alla Sardegna Arena ha avuto pace: ha risolto il match con una tripletta ma è finito al centro delle polemiche per la presunta mancata espulsione per l'intervento involontario a gamba alta sul portiere Cragno...

In questo video potete ascoltare l'accorato commento alla vicenda di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com