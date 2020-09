8







di Marcello Chirico

"No, non sarà mai come l'esame tarocco di Recoba" . Marcello Chirico parla del caso del giorno, o meglio: dei giorni. La 'truffa' Suarez non è messa in dubbio, ma perché si vuole arrivare a danneggiare la Juventus? Perché si parla di squalifica e di penalizzazioni? Restiamo a ciò che dice il colonnello Sarri: non ci sono elementi per indagare i bianconeri!



Abbiamo però altre domande: come mai è scoppiato il caso solo con Suarez nonostante le indagini siano iniziate a febbraio? C'è sempre il brigadiere solerte a dare le intercettazioni all'amico giornalista, e l'abbiamo già visto con Calciopoli.



"Le raccomandazioni non vanno mai bene - il pensiero di Chirico - ma badate bene: l'avvocatessa Turco non dice di fargli passare l'esame, solo di organizzarlo il prima possibile. E non è neanche tesserata Juventus: su cosa indaga dunque la giustizia sportiva?". Il resto? Nel nostro video qui in basso!