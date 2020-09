1







di Marcello Chirico

Suarez-Juve, è tutta una questione di tempo. I bianconeri hanno fatto la loro parte, trovando l'accordo con il giocatore, con gli agenti per le commissioni e anche con il Barcellona, al quale sarà riconosciuto un indennizzo per il trasferimento del giocatore. Ora è l'attaccante che si sta muovendo tra i vari step burocratici per prendere il passaporto comunitario. Attualmente infatti, nonostante la moglie di origini friulane e i figli siano comunitari, il giocatore ha ancora lo status da extracomunitario, e la Juve ha finito gli slot con gli arrivi di di Arthur e McKennie. La Juve quindi aspetterà - regolarmente - che Suarez sistemi tutte le pratiche per poi procedere al tesseramento. Ma... le polemiche sono già dietro l'angolo!



Il commento del direttore editoriale Marcello Chirico