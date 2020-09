Il tema più caldo per il mercato in entrata della Juventus è quella legata al nuovo centravanti che deve ancora arrivare dal mercato in entrata. I nomi sul piatto sono quattro: Luis Suarez in primis, poi Edin Dzeko e, in alternativa, Alvaro Morata ed Edinson Cavani. Uno stallo tra Barcellona, Roma, Napoli, rescissioni e trattative, che gira intorno a diversi nodi. In attesa che tali nodi si sciolgano, vi presentiamo la descrizione e il punto della situazione del direttore editoriale Marcello Chirico.

Ecco il video in cui Marcello Chirico ricostruisce e commenta l'affare Suarez e tutto ciò che gli sta intorno: