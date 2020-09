2







di Marcello Chirico

Le vicende legate al futuro di Luis Suarez stanno assumendo i contorni di una serie tv. Almeno basandosi su quanto raccontano i colleghi spagnoli, che ogni giorno riportano fatti diversi, per ultimi l’interesse dell’Atletico Madrid che potrebbe far saltare il banco tra la Juventus e il Pistolero e il dietrofront del nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman, che vorrebbe reintegrare l’attaccante uruguaiano. In questa cronaca convulsa di notizie, ciò che rimane è l’accordo tra bianconeri e Barça e bianconeri e Suarez, ancora bloccato dalla mancanza del passaporto italiano. E lo stallo ha portato la Juve a vagliare più strade. In attesa del test che sosterrà settimana prossima, ecco il punto della situazione del direttore editoriale Marcello Chirico.



Ecco il commento di Marcello Chirico sui racconti spagnoli e le vicende in casa Barcellona