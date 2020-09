2







di Marcello Chirico



Questione attaccante. E' il tema centrale del mercato della Juve e quello che prenderà i prossimi giorni, con Luis Suarez al centro di tutte le discussioni. E' lui il giocatore in pole, con Edin Dzeko subito dietro, ma diverse sono le questioni ancora in sospeso. Primo, l'indennizzo, perché nonostante Suarez si trovi nella stessa situazione di Gonzalo Higuain con la Juve il Barcellona vuole soldi. Il secondo, la cittadinanza italiana e il passaporto comunitario, ancora da prendere. Come funziona? E cosa succederà?



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, ne parla così: