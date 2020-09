7







di Marcello Chirico

Questione attaccante. E' il tema centrale del mercato della Juve e quello che prenderà i prossimi giorni, fino al colpo giusto per Andrea Pirlo. Le piste, ad oggi, portano a due nomi: Edin Dzeko o Luis Suarez. Il primo vuole lasciare la Roma ed è conteso da diversi club, con il Napoli che sta bloccando gli affari con i suoi maxi schermi, il secondo invece è in rottura con il Barcellona ed è pronto a dire addio. Servirà solo capire se riuscirà a liberarsi a parametro zero, se dirà addio con una buonuscita prima di intraprendere una nuova avventura. Nel mentre la Juve dovrà salutare Gonzalo Higuain, con una formula analoga, per liberarsi di un ingaggio pesante e puntare dritto sul suo nuovo numero 9.



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, ne parla così: