Il mercato dellaè tutt'altro che concluso. In questi ultimi giorni, prima del "fischio finale" del prossimo 2 settembre, infatti, il club bianconero ha necessità di chiudere alcune importanti cessioni, sia per accorciare la rosa di Maurizio Sarri in ottica lista Champions che per sistemare la situazione a bilancio all'interno del club bianconero. Potrebbe chiudersi già nelle prossime ore l'affare con la Roma che porterà Danielea vestire la maglia giallorossa. Più complicata, invece, l'operazione in uscita riguardante Paulo. Anche perché, fino a questo momento, nessuna squadra si è realmente fatta avanti per la Joya.