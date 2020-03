di Marcello Chirico

I gol di Ramsey e Dybala sono ancora sotto gli occhi di tutti. Quella di ieri sera è stata una serata magica per i tifosi juventini che - anche se non hanno potuto vedere la vittoria contro l'Inter da vicino a causa delle porte chiuse dovute al Coronavirus - hanno festeggiato il 2-0 sulla squadra di Conte riconquistando il primo posto. La vittoria di ieri ha rimesso le cose a posto, finalmente si è rivista (quasi) la vera Juve come ha detto anche Sarri nel post partita.



Qui sotto il commento del direttore editoriale Marcello Chirico sulla vittoria della Juve e sui giorni surreali che ci hanno avvicinato alla partita