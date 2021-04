di Marcello Chirico

La vittoria, bella ma soprattutto importante. La Juve batte 2-1 il Napoli e si rilancia. Ora ha 10 partite per dare un finale diverso a una stagione complessa, per farsi più bella in vista del futuro. Gare in cui Andrea Pirlo si gioca tanto, tutto, anche del proprio futuro. Intanto, sulle spalle di Chiesa e Ronaldo, con il gol di Paulo Dybala è arrivata la vittoria nello spareggio Champions League, che dà nuovo entusiasmo.



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, ne parla così nel video commento a caldo: