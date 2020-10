11







di Marcello Chirico

Eppure, ci hanno provato. I napoletani hanno tentato di ritrattare tutti gli elementi per cui Mastrandrea ha sancito il 3-0 a tavolino per la Juventus. Una sentenza che ha salvato il campionato, per il nostro direttore editoriale Marcello Chirico. Chiaramente, la storia andrà avanti e continueremo a sentirla per mesi: ci saranno i vari gradi di giudizio, e può darsi pure che alla fine si giochi. In ogni caso, ricordiamolo: la Juve è collaterale alla vicenda!



Il vero problema, adesso, è Ronaldo. Racconta Chirico: "E' andato nel ritiro portoghese e si è beccato il coronavirus. E se l'è preso perché c'era già un giocatore infetto, ossia Lopes. E' asintomatico, per fortuna". Ma cos'ha fatto, CR7, per scatenare il putiferio? Ha preso un aereoambulanza per fare la quarantena in Italia, poiché qui dura di meno. "Ecco, proprio quello che non vogliono i nemici della Juventus. A partire da Spadafora: essendo tifoso del Napoli, ha voluto dire la sua. Ha detto che ha violato la legge, che non poteva andare senza autorizzazione dell'ASL in Portogallo per rispondere alla convocazione".



Parola a Marcello Chirico: guardate il video qui in basso