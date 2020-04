Me lo sono sempre domandato, e finora non ero mai riuscito a trovare una risposta convincente.. Da quel primo confronto datato 1926 (3-2 per la Juve, ndr) ad oggi ho fatto davvero fatica a scovare casi simili ai gol di Turone, quello di MuntariAd aprirmi gli occhi è stato il sondaggio di Calciomercato.com , accompagnato dalla spiegazione data dal collega Marco GiordanoPer tutte le volte (quali?) in cui il Napoli è stato “scippato” di una vittoria negli scontri diretti, per “quel modo arrogante di vincere” (esistono forse le vittorie gentili?),Cosa intendono a Napoli per “strano”? Qualcosa di simile, per esempio, a quanto accadde nella stagione 1989/90, conclusasi poi con la vittoria del loro secondo scudetto?Col massaggiatore Carmando che diceva al brasiliano “stai giù, stai giù”? Una pantomima continuata poi all’ospedale, dove il presidenteandò a sincerarsi delle condizioni del giocatore e uscì dichiarando alle tv? L’intera sceneggiata fruttò una importante vittoria a tavolino cA proposito poi di “”, a memoria ricordo, giocata al San Paolo,sul risultato ancora di 0-0, dopo il 2-0 dell’andata a favore della squadra bianconera.(il danese era partito in posizione regolare, a passargli la palla era stato pure un giocatore napoletano) con il quale, molto probabilmente, la Juve avrebbe potuto andare in finale. Finì invece 3-0 per il Napoli e in finale ci andarono gli azzurri, grazie alla rete decisiva disegnata negli ultimi minuti dei supplementari.Proseguiamo.: quello appunto per il tuffo di Zalayeta, e un altro dopo una vistosa simulazione di. Ai tempi il Var non esisteva ancora.Non lo si usava ancora nemmeno nel 2014 quando,, il Napoli andò in vantaggio sempre sulla Juventus, per poi raddoppiare nel finale di gara con Mertens.Infine,. Faccio davvero fatica a capire come la si possa esprimere dopo una vittoria, dicendo o facendo cosa? Boh. Ad ogni modo,Il folklore e lo sfottò sono un’altra cosa. E, per piacere, non tiratemi fuori i cori sul Vesuvio, perché all’inciviltà non si risponde con altra inciviltà. Detto da chi quei cori non li ha mai cantati, e non odia Napoli e nemmeno i napoletani. Perché sempre di calcio stiamo parlando.