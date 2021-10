Un altro 1-0. Dopo Chelsea e Torino, la Juventus batte anche la Roma all'Allianz Stadium: segnando, non subendo gol e portandosi via tre punti fondamentali. A sette giorni dalla sfida all'Inter, i bianconeri sono a -3 dal terzo posto, occupato proprio dai nerazzurri, e a -1 dal quarto. Una vittoria importantissima quella contro Mourinho, che si trascina per le solite polemiche per un episodio già risolto nell'immediato post partita: la Roma segna a gioco fermo, si vede assegnare un rigore che sbaglia e recrimina. Ma non può farlo, perché l'azione è macchiata da un fallo di mano giallorosso. Però, ecco l'episodio, quello che dà il via al solito caso Turone, che giustifica tutte le sconfitte... perché fa comodo così.

Qui di seguito il consueto commento dell'immediato postpartita a cura di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com: