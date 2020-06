2







di Marcello Chirico

Appena ho appreso delle designazioni arbitrali per la Coppa Italia ho subito pensato: ‘Adesso scoppierà un gran casino’. Puntualmente così si è verificato. Ormai è passata la ‘linea Liguori': tutti gli arbitri sono a libro paga di Agnelli, a cominciare proprio da Orsato. Fino a un paio di stagioni fa tutti lo volevano in campo nelle gare della Juve, perché era ritenuto un arbitro inflessibile. Adesso pare si alleni alla Continassa con Sarri e la squadra bianconera.





Orsato è stato pure uno dei temi principali durante il lockdown, quando è stato ritirato fuori il famoso fallo di Pjanic su Rafinha, che secondo i webeti del social avrebbe segnato non solo quel derby d’Italia, ma anche lo scudetto di quella stagione. Adesso Orsato arbitrerà Juve-Milan, e i milanisti sono già sulle barricate e parlano di gara sicuramente falsata, già vinta dalla Juve. Ricordiamo che il Milan, stasera, oltre Ibra, Theo Hernandez e Castillejo, squalificati, non dovrebbe schierare anche Kessie, graziato all’andata dopo una gomitata volontaria sferrata a Cuadrado, non vista dall’arbitro Valeri. Direttore di gara venduto pure lui alla Juve, per il rigore netto assegnato ai bianconeri allo scadere, ma le regole quando vengono applicate a favore della Juve non valgono mai.



Come sarebbe stato bello se a dirigere questa semifinale di ritorno di Coppa Italia ci fosse stato Collina, uno talmente incorruttibile che in un Milan-Juve del 2005 non espulse Nesta per non far arrabbiare Galliani - c’è un’intercettazione che conferma tutto questo -. Quel Galliani con cui si vedeva al ristorante di Meani nei giorni di chiusura, per non farsi notare. Chissà perché. Bei tempi, cari milanisti…