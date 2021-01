5







di Marcello Chirico

Una giornata di campionato pro Juve. Ed è doppia soddisfazione: vincere la gara in primis, poi battere il Milan capolista. Per la prima volta, sconfitta in campionato. Partita fondamentale, sì. Perché era fondamentale tornare lì, tra le prime quattro. Poi in ottica scudetto: ora dipende solo dai bianconeri. Se manterranno questo ritmo, allora ci saranno possibilità davvero.



E' mancato Cristiano Ronaldo, ma è salito sul trono Federico Chiesa. Così straordinario non lo ricordo dai primi anni con la Fiorentina. Per fortuna ci sarà con il Sassuolo, iniziamo a capire perché la Juve ha investito 60 milioni su di lui. Bene i cambi. E bene anche Dybala: non è ancora al 100%, ma gli assist sono stati eccezionali.



Sul gol di Calabria? C'era un fallo. L'abbiamo visto tutti. Come a Bergamo. Ma il Var funziona così: alle volte vede, altre no. Vede i millimetri, ma queste cose...