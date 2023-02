Finalmente, dopo non so quanti anni, laa febbraio passa un turno europeo. Dà morale. Soprattutto, lo passa vincendo in maniera netta, con un clean sheet, non prendendo gol da unche è decisamente inferiore alla Juventus. Si vedeva. Si capiva.Passiamo a: senza di lui, la Juve avrebbe passato il turno con questa scioltezza? Mettendo in discesa la qualificazione partita? Non so. Si è notata anche la difficoltà di andare in gol: una dozzina di tiri in porta, ma tra portiere e pali... maledette, le porte del. Non si riesce a segnare però senza Angel Di Maria: ricordiamoci anche del terzo gol!