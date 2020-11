4







di Marcello Chirico

Juve-Napoli si gioca? Sì, ma sarà la Supercoppa. In campionato non accadrà, o almeno così ha sentenziato la Corte d'Appello della FIGC, presieduta dal Giudice Sandulli che pure con i bianconeri non era mai andato così leggero.



Cosa ci ha fatto capire, questa sentenza? Quello che avevamo già intuito: ASL e Napoli avevano organizzato la "mandrakata" per non giocare la partita. Questo sempre a proposito della lealtà sportiva che i napoletani provano a rinfacciare alla Juventus tutte le volte che possono. Bene: al momento, confermato il 3-0, confermato il punto in meno in classifica. Juve-Napoli si rigioca, sì: controllate il calendario, c'è la Supercoppa...