13







di Marcello Chirico

Scudetto alla Juve. Finalmente. Marcello Chirico commenta la sfida di ieri sera contro la Sampdoria e ovviamente il nono titolo consecutivo dei bianconeri. "Ce lo siamo portati a casa, siamo campioni d'Italia per la nona volta di fila. E' un risultato straordinario, ma speriamo di arrivare a 10. Dopo quello che ci hanno fatto a Calciopoli, gli altri non lo meritano più...", le parole del direttore editoriale. Che incalza sui problemi: "Quest'anno ce ne sono stati, persi tanti matchball, tante occasioni. Sarri stasera ha dato colpa anche al lockdown, sono stanco delle scuse onestamente. Si vince, si vince. Si perde perché non si gioca bene. Anche contro la Sampdoria una pessima partita. Ronaldo? Ringraziamolo... e c'è chi vuole venderlo!".



Guarda il video qui in basso.