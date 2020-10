Juventus-Napoli è stato il caso della serata, e sarà anche il caso della giornata di oggi. Stasera alle 20.45 all'Allianz Stadium i bianconeri scenderanno regolarmente in campo, la Lega Serie A ha confermato la partita come da calendario. Nel mentre la squadra partenopea resta in Campania perché la Asl le ha imposto l'isolamento per evitare la diffusione del coronavirus...

Il direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico ha un'idea ben precisa in merito all'accaduto, spiegata in maniera chiara e incisiva in questo breve video: