Il CEO della non ha riconfermato ufficialmente Allegri . Gli ha ribadito la fiducia del club, con il convincimento di trovare la chiave per ripartire e l'invito a centrare gli obiettivi della stagione. Dichiarazioni da prassi in un momento difficile. Giuntoli che in privato gli avrebbe detto del rinnovo in caso di qualificazione in Champions, ecco, rientra tra i tanti "si dice". Resterebbe da discutere il prezzo, non alle stesse cifre di sicuro.Le partite decideranno tutto, a partire daE se Allegri la perdesse? Sicuri che Scanavino and friends continuerebbero a dare fiducia incondizionata ad Allegri? Alla Juve, le dimissioni le hanno date pure allenatori vincenti come Lippi e Conte. Solo Allegri si ritiene esente da colpe?