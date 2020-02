Ascolta il podcast di Mister Marcello: "Sarri si chieda perché la Juve non è motivata, lancio un sos"

Ritorna il podcast del nostro direttore editoriale, che vuole lanciare un messaggio alla Juventus e Maurizio Sarri. La sconfitta di Napoli ha lasciato più scorie di quanto la classifica non dica, specialmente nell'atteggiamento della squadra., che non sembra aver trovato la quadra giusta in questa nuova tappa della sua carriera. Specialmente, se si complica la vita da solo, come accaduto nelle dichiarazioni del post partita al San Paolo, in cui ha riservato parole al miele per i suoi ex giocatori, ma ha anche ritirato fuori la storia "delle strisce"