di Marcello Chirico

Maurizio Sarri sarà davvero capace di vincere alla Juventus? Il nostro direttore editoriale Marcello Chirico analizza il momento della Juventus e le scelte tattiche del tecnico bianconero che è finito nell'occhio del ciclone dopo la sconfitta in finale di Supercoppa. Anche Massimiliano Allegri aveva fallito in un paio di occasioni l'assalto alla Supercoppa, ricevendo sempre critiche ma Sarri è arrivato per vincere e convincere...riuscirà - almeno - a vincere in bianconero?