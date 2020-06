39







di Marcello Chirico

La sconfitta della Juventus in finale di Coppa Italia brucia. E a bruciare ancora di più è il modo in cui è arrivato il ko dei bianconeri. Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com analizza la sconfitta all'Olimpico di Roma e il primo sul banco degli imputati è Maurizio Sarri. "Il catenaccio contro la Juve funziona - dice - e il Napoli già nei 90 minuti poteva segnare e poi ha vinto giustamente ai rigori. Perché gli altri un minimo di gioco ce l'hanno? Non è solo una questione fisica, la squadra non riesce ad assimilare ciò che chiede l'allenatore, sono ingabbiati in schemi in cui non si ritrovano e questo è risultato. E ora attenzione, Sarri è in bilico. Agnelli, Paratici e Nedved dovrebbero riflettere..."



L'analisi del match e della situazione della Juventus sul video: