Proprio in una delle partite in cui era vietato perdere la Juventus è andata in tilt. Cortocircuito totale per la squadra di Andrea Pirlo, che a San Siro è affondata sotto i colpi dell'ex Vidal e ha perso 0-2 contro l'Inter - dell'altro ex - Antonio Conte.. Ora serve voltare pagina, e in fretta, perché mercoledì c'è il Napoli in Supercoppa. L'occasione per il riscatto è servita.