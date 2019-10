Sarri come Trapattoni? C'è anche quest'aspetto della nuova Juve da tenere d'occhio, ed emerge nella chiacchierata del nostro Marcello Chirico, nel suo #JuveTalk incentrato sulla tattica. Con l'aiuto di un match analyst, il video analizza i primi passi della squadra del tecnico toscano: difetti risolti e pure un po' di libero arbitrio lasciato all'estro dei calciatori bianconeri. 'Stiamo lavorando molto sulla fase difensiva, nonostante le tante azioni concesse agli avversari', le parole di Chirico, che dà merito a Sarri e tanto credito a Leonardo Bonucci, in perenne salita di rendimento. E davanti? Higuain e Dybala non è una roba da bar, anzi: Ronaldo può essere anche anarchico, la Joya invece ha bisogno del Pipita per rendere al massimo.



Tutto nel video, che trovate qui in basso: partecipate al nostro #JuveTalk!