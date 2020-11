2







di Marcello Chirico

Il risultato è un po' "magrino" per quello che si è visto in campo: tante occasioni - 24 tiri verso la porta del Cagliari - per cui appena due gol sono obiettivamente pochi. Grande produzione, sì: ma le reti le fa sempre il solito Cristiano. Comunque, qualche miglioramento si è visto. E c'è da dire che una Juve diversa l'avevamo notata già con la Lazio, anche se è stata una partita diversa.



Voglio parlare però del VAR e del gol di Bernardeschi (molto bello), purtroppo annullato per il fuorigioco di Morata: vi sembra una decisione oggettiva? Se mi dite che il braccio non conta, vi rispondo che dall'altra parte della riga c'era solo il braccio. Forse sporgeva la spalla. Le regole le applichiamo o ci prendete sempre in giro? Dovremo fare una classifica marcatori esclusivamente per Morata.







Sui singoli: Arthur è questo, sa difendere bene palla, ma vi dico che può fare di meglio. Diamogli tempo, come l'abbiamo dato al Rabiot in crescita che stiamo ammirando. Poi Bernardeschi: ci metterà in difficoltà ed è giusto che lo faccia. Pertanto vi chiedo: se mantiene questo standard, va ceduto? Io non lo so.



Infine, contento che Paratici abbia fatto chiarezza sul futuro di Ronaldo: Agnelli gli faccia firmare subito il rinnovo! Pesa sul bilancio? Basta con questa storia: non si può mandare via.