Poteva mai mancare il commento di Massimo Moratti sulla seconda stella? Certo che no. E infatti ha detto che - senza tutto quello che sappiamo - gli scudetti sarebbero stati almeno 25.Tutto quello che sappiamo: la relazione Palazzi, nella quale l'ex procuratore federale chiedeva la Serie B anche pere la radiazione per. Tutto quello che sappiamo:, l'Inter non andò a processo grazie alla prescrizione, nonostante la Federazione avrebbe potuto riaprire lo stesso.E così ad andare avanti. Fino alla, che non è un'opinione: 18+1 farà sempre 19. Una stella.