Un'ora di diretta Facebook per rispondere alle vostre domande e parlare di Juventus. Il direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico si è aperto ai nostri lettori su Facebook, rispondendo alle domande, dai play-off al mercato, dal lavoro di Sarri ai discussi ritorni di Gonzalo Higuain e Adrien Rabiot, rientrati proprio ieri alla Continassa. C'è stato tempo per parlare di tutto. Anche del mercato in entrata della Juve: "Non voglio i giocatori del Napoli", ha detto Chirico. "Da Jorginho (ex, ma pupillo di Sarri) a Milik. Sono davvero meglio dei nostri?". Poi nel finale l'apertura alla possibile partenza di un big. Rivedi tutto qui: