11







di Marcello Chirico

No, il governatore De Luca non può parlare di "lealtà sportiva". O almeno non nella posizione di "supporter" di una squadra che non si presenta alle premiazioni perché convinta della malafede dell'arbitro. Dopo le pesanti parole del governatore della Campania nei confronti di Andrea Agnelli e della Juventus - qui trovate le dichiarazioni integrali -, arriva la risposta del nostro direttore editoriale Marcello Chirico: "La Juve non ha seguito un atto privato, ma un protocollo firmato dal Ministero della Salute. Ben più importante di una ASL territoriale. Caro De Luca, citi Schopenhauer? Allora ti rispondo con Shakespeare...".



Guarda il video qui in basso: la risposta di Chirico al governatore De Luca