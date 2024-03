Entriamo già in clima. Anzi: ci ha già pensato Aurelio, durante il convegno del Financial Times. Come sempre, un fiume in piena. E un attacco alla Juventus. Che serve a compattare la sua tifoseria e a coprire gli errori fatti durante questa (sua) stagione complicata.Per tenersi buoni i napoletani parla allora male della Juve. Stavolta? Dice così: che il club bianconero non dovrebbe partecipare al prossimo Mondiale per Club in virtù della squalifica subita . Anzi: deve andare lui, cioè il Napoli, per diritto acquisito.Com'è la situazione? Il Napoli può ancora superare i bianconeri, stando alla regola e ai punti. Ma le regole, no, vuole farle lui. Con un occhio al montepremi, bello ricco.