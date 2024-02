Oggi ci trasferiamo a Napoli, soprattutto dopo le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa.



Il patron azzurro ha parlato di tutto: della stagione, di Spalletti. E naturalmente anche della Juventus, mai dimenticata.



Ricordiamo intanto l'inchiesta, la situazione Osimhen che non è affatto chiusa e vedremo come andrà a finire. Era un grosso scheletro nell'armadio, ora è pronto a spuntare?



Poi il capitolo riservato a Giuntoli: inelegante. Otto anni al Napoli, coronati con una vittoria storica, quella dello scudetto.



"Se ero juventino non lo prendevo", ha detto. Ma caro Aurelio, ma tutti i tuoi ds erano tifosi del Napoli?



