La rubrica di oggi la dedichiamo a un caro amico:. Che è tornato a parlare e a sfogarsi con gli avversari - uno in particolare, la Juventus - attraverso una lettera . In questa lettera, cosa scrive? Che deve competere con squadre con situazioni legate a debiti notevoli. Anzi, fa pure riferimento a club con continui aumenti di capitale.Il riferimento è sempre ai bianconeri, come già accaduto.Ma perché il patron viola cita sempre la Juventus? Ha preso tanti soldi per Chiesa e Vlahovic, non avanza alcun debito. Ha pure preso in prestito, lui, Arthur e chissà se lo riscatterà.Quello che non si capisce è perché non faccia queste accuse durante le riunioni di Lega, quando ci sono tutti i presidenti. Lo dica in faccia, non nella lettera aperta ai tifosi.