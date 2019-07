Ventotto giocatori per Maurizio Sarri. Conti giusti, che un po' preoccupano: la Juve deve cedere e quindi sfoltire la rosa, nuovamente rimpinguata dai giocatori rientrati dai prestiti. Il nostro Marcello Chirico ci guida nelle idee di Sarri, almeno in quelle di inizio stagione: ecco chi resta, chi parte e soprattutto su quali basi si poggiano i primi pensieri del tecnico toscano. Chiamato all'impresa Champions, sì: ma anche a dare una narrazione diversa di questo gruppo, arcigno e vittorioso, ma spesso passivo nel gioco. La Juventus è all'anno zero, sebbene con molte certezze: nel mondo di Maurizio Sarri, il futuro non può più attendere.



Guardate e commentate il video: tra mercato e primi giorni di allenamento, come cambia la Signora.