La notizia del giorno è quella lanciata da La Gazzetta dello Sport: Massimiliano Allegri, capace di rinvigorire la squadra bianconera al punto da portarla a lottare per lo scudetto insieme all'Inter, può rinnovare con la Juventus. Il tecnico livornese sta tirando fuori il meglio da una formazione che non è di certo competitiva come quella nerazzurra, e peraltro ha smentito definitivamente la convinzione secondo cui volesse lavorare solo con giocatori esperti, senza considerare i giovani. Allegri, insomma, ha dimostrato di accettare di buon grado la nuova linea della società, e ora...



