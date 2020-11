6







di Marcello Chirico

Festeggiato bene il compleanno della Juve, non c'è che dire. 4-1 allo Spezia, un risultato che in genere sembra indiscutibile, che invece indiscutibile non è. Grande pressione, riaggressione immediata, occupazione delle linee di passaggio: questo tipo di gioco, quello che vuole Pirlo, si è visto? Nella prima mezz'ora sì, poi la luce si è spenta.



Alla fine, l'ha decisa Ronaldo. Lo stesso Ronaldo messo in discussione con Maurizio Sarri: ecco, se possiamo criticare CR7, Chiellini, chiunque viva e indossi quella maglia, perché allora non possiamo criticare Paulo Dybala? E' partito bene anche lui, poi però è andato veramente in calando. Può farci vedere soltanto un tiro in tutti quei minuti? Guardate Morata: all'Atletico non giocava così, qui si è rimesso in discussione. Basta scuse sull'argentino, il credito dei tifosi prima o poi si esaurirà.



Chiosa su Rizzoli: ha parlato dei torti subiti da tutte le squadre di Serie A, tranne la Juve. Quando gli hanno chiesto del rigore su Bernardeschi, l'ha definito 'normale contatto di gioco'. Per piacere, non ci prenda in giro...



