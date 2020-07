62









La rimonta che rischia mandare tutto all'aria. Stadio San Siro, Milan come avversario in una calda serata di luglio. La Juve controlla, gioca e gestisce, fino al doppio vantaggio: un bellissimo gol di Rabiot e un Cristiano Ronaldo puntuale davanti a Donnarumma. 2-0 dopo 60', poi il crollo. Il 4-2 è di per sé un risultato già grave, ma dopo una rimonta lo è ancora di più. Questa sconfitta pesa. A livello morale, soprattutto. Pioli è stato più bravo di Sarri, il Milan della Juve e ha vinto meritatamente. Perché alla fine, staccando la spina, poteva anche finire peggio. La Juve ha tradito il suo "fino alla fine". Le colpe sono di tutti. Specialmente di Sarri. E non è la prima volta che succede, ricordate Napoli alla seconda giornata?



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, ha commentato così Milan-Juve: