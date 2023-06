Dopo tutto ciò a cui abbiamo assistito in questi ultimi 5 mesi col caso Juventus, ci vuole davvero coraggio a dichiarare una cosa del genere. Eppure il presidente del Coniquel coraggio sfacciato ce lo ha avuto e l’ha detto, smentendo tutti quegli esimi giuristi e avvocati (molti dei quali nemmeno juventini) che avevano sostenuto il contrario, spiegandone i motivi con cognizione di causa.La frase di Malagò assume ancora di più le sembianze di una presa in giro nel momento in cui si è mosso addirittura il governo, con un apposito decreto legge (poi stoppato) su plusvalenze e penalizzazioni a campionato in corso – dimostrando proprio l’esatto contrario di ciò che dice il numero 1 dello Sport Nazionale.Anche se il taccone è stato peggio del buco, perché i possibili interventi sulle plusvalenze sarebbero di natura prettamente fiscale e non andrebbero a normarle, come invece sarebbe opportuno fare.Col rischio, però, di iniziare quello della stagione successiva con ricorsi ancora pendenti. Infatti il dipartimento Affari Giuridici e Amministrativi ha bloccato tutto e, quindi, persiste la situazione ante. Nell’attesa che le istituzioni sportive, in virtù della loro autonomia, si pronuncino in merito.Lo faranno? Da decenni la FIGC ha in programma, a parole, di modificare il codice di giustizia sportiva, ma non ha mai modificato un solo articolo, perché l’intenzione reale di farlo non c’è mai stato. Le regole attuali - coi processi lampo basati su indagini superficiali, la responsabilità oggettiva declinata a piacere su tutto, accuse costruite su una generica slealtà o con regole ad hoc (l’illecito strutturale) -Questo non significa che la Juventus fosse esente da colpe ed è stata punita ingiustamente, ma – per dirla alla latina – est modus in rebus. Un conto è punire, un altro vessare. Tra l’altro in assenza di una normativa specifica che regoli le plusvalenze, e si decida di togliere, mettere, ritogliere punti in classifica a stagione in corso, falsando palesemente il torneo. Di sicuro quello della Juve, e di rimbalzo pure quello delle altre (Napoli escluso) che non hanno saputo fino alla terzultima giornata di campionato quanti punti fare per avere un accesso sicuro ad una competizione europea dell’anno prossimo. La Fiorentina ancora non lo sa adesso, in attesa del pronunciamento UEFA sulla possibile squalifica della Juventus e che ancora non è arrivato.