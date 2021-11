La doppietta segnata ieri sera da Aaroncon il, nella gara valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 finita 5 a 1 contro la Bielorussia, ha fatto discutere la tifoseria bianconera. La storia del centrocampista, in bianconero, è una storia che non è mai decollata, fatta di tante indisponibilità e uno scarso minutaggio in campo. Mentre con la nazionale, tutto cambia.