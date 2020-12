1







di Marcello Chirico

Di nuovo una Juventus bella, convincente e cinica. Quello che un po’ è mancato nel pareggio contro l’Atalanta, vizio corretto in fretta contro il Parma. Gol dell’ex di turno Kulusevski, doppietta di Cristiano Ronaldo (raggiunto Omar Sivori a quota 33 gol nell’anno solare) e sigillo di Morata, per un poker che ha messo tutti d’accordo. Adesso la squadra di Pirlo si trova ad un solo punto dalla vetta, a pari merito con l’Inter, in attesa degli impegni di domani dei nerazzurri e del Milan capolista. Nel frattempo, la Juve ha lanciato un segnale deciso



Tutto questo nel video commento di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com