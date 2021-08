Il nostro direttore editoriale Marcello Chirico, in un articolo per Calciomercato.com, ha ipotizzato che quella di Max Allegri su Ramsey regista fosse solo una boutade, con uno scopo ben preciso: "Aaron è una mezzala, punto. Adattarlo significherebbe snaturarlo, con tutte le incognite tecniche del casoConvinta, come ha ribadito lo stesso vicepresidente Nedved, di aver fatto al club emiliano una proposta congrua".