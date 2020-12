di Marcello Chirico

Vincente e convincete la Juventus ammirata al Tardini, teatro che ha ospitato il poker bianconero sui padroni di casa guidati da Liverani. Solo note positive contro il Parma, da un Buffon più reattivo che mai passando per Ramsey, qualità e ordine al potere. Per culminare con il re bianconero, Cristiano Ronaldo, che dopo aver steccato la gara contro l’Atalanta torna al gol con una fantastica doppietta. Adesso serve continuità, per continuare a ridurre il gap in classifica contro il Milan fino allo scontro diretto, in programma il 6 gennaio



Tutti questi e tanti altri temi sono stati analizzati approfonditamente da Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com