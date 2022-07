4 luglio. 10 luglio. Sono le date del doppio raduno della Juventus: una scelta un po' anomala, anche perché la seconda data è stata comunicata poco prima della data inizialmente stabilita dai bianconeri.



E allora abbiamo visto arrivare qualche giocatore così, alla spicciolata, da Danilo a Chiesa. Qualcuno infortunato, qualcun altro invece ha anticipato. In attesa dei nazionali e dei nuovi arrivi, però, la vera sorpresa è stata l'assenza di Allegri.



Non c'è, è ancora in vacanza e segue da remoto gli allenamenti. Ma perché? Da qualsiasi altra parte non è stato così: guardate Pioli, Inzaghi, Mourinho. Solo alla Juventus manca l'allenatore. E non voleva valutare i giovani?



Quest'assenza ci è sembrata un po' spiazzante: nulla di grave, per carità, ma questo strano raduno non si era mai visto...



Guarda il video qui in basso.