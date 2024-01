Che sarebbe stata una partita diversa, ecco, lo si sapeva. E la Juve ha iniziato ad handicap: è andata sotto, ha faticato per recuperarla e poi ribaltarla. Solo 50 minuti per riprendere tutto.



E le assenze? Senza Cambiaso e Chiesa, tra i migliori dell'ultima, senza nemmeno Locatelli. Nonostante tutto questo, i bianconeri vincono. Sul campo. E se l'Inter non avesse fatto quello che ha fatto, la Juventus sarebbe diventata campione d'inverno ex aequo. Ciò non è possibile. Perché? Perché il campionato è falsato.



Vediamo come va a finire. Vediamo se avranno ancora la sfacciataggine di regalare tutti questi episodi a quegli altri lì.