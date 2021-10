Dalal, due squadre di medio livello, stesso risultato:. Per loro. Laè andata in apnea dopo i primi venti minuti. Uno di questi regalato dall'idolo di qualcuno di voi,che avrebbe dovuto cambiare il centrocampo bianconero.Un po' ha preso campo, la Juventus. Dybala è stato il migliore: ha preso la traversa, si è proposto, la grande parata di Montipò. Ma perché lo è stato? Perché ha tanta mediocrità attorno. Lo sappiamo però che non è mai decisivo, anche se è stato il migliore in campo.Comunque, c'è ancora gente che è convinta che questa squadra abbia una rosa forte. Per questo vorrei chiedere: se si giocava male così anche anni fa, come si può pensare che questa squadra possa giocare bene? Di quale riprova avete ancora bisogno? E' una rosa mediocre!