2









Quella di ieri potrebbe essere stata la giornata decisiva per la vittoria del campionato. La Juve vince, la Lazio perde, bianconeri a +7 quando mancano otto giornate alla fine della stagione. E' bastata mezz'ora alla squadra di Sarri per chiudere il discorso Torino: prima Dybala e poi Cuadrado mettono in cassaforte il derby; la prima italiana su punizione e un autogol di Djidji completano il poker bianconero. Sul 2-0 per la Juve l'ha provata a riaprire Belotti su rigore.



Il direttore editoriale Marcello Chirico analizza la vittoria del derby