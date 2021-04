2







di Marcello Chirico

Eccola qui la Juve senza Cristiano Ronaldo. L'egoista, l'accentratore, quello da 'fare fuori'. Poveri illusi! Questa Juventus senza Ronaldo è una Juventus che ha fatto due tiri. Anzi: due occasioni ed entrambe con Morata.



Ci si è messa la sfortuna, ma come si può dire che questa squadra abbia giocato bene? A Bergamo almeno un punto era da portare a casa. Allora mi viene da chiedere: ma Pirlo ce l'ha queste idee di cui parla tanto?



La Champions diventa un'impresa. Sei lì nel mischione e sei messo male: sei quarto! I primi due posti, e il terzo non ancora, sono andati. Ci sono troppe pretendenti, soprattutto c'è questa squadra costruita male, riuscita a perdere contro l'Atalanta nel giorno in cui l'Atalanta ha fatto meno l'Atalanta rispetto alle altre volte.



