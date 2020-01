Il nostro direttore editoriale Marcello Chirico commenta così la deludente partita della Juventus ieri sera al San Paolo contro il Napoli. Una sconfitta che costa cara, specialmente alla luce del doppio pareggio delle inseguitrici, Inter e Lazio. Il successo dei bianconeri, infatti, avrebbe dato una spallata al campionato, invece, la Juventus ha tenuto aperto ogni gioco: "La sera in cui puoi dare la spallata al campionato, la Juve perde male col Napoli. Un Napoli vero, non quello farlocco incontrato da altri. Sarri sbaglia modulo e non lo corregge. Squadra lenta, prevedibile, macchinosa, priva di idee. Una prestazione pessima, possibilmente da non ripetere più, altrimenti..​."