di Marcello Chirico

La Juventus ha perso il primo posto in classifica dopo 560 giorni. I bianconeri, oggi secondi alle spalle dell'Inter di Antonio Conte, hanno però soprattutto deluso le attese contro la Fiorentina, che avrebbe meritato anche di più rispetto allo 0-0 di ieri pomeriggio allo stadio Franchi. La lotta scudetto, insomma, è più viva che mai. Per demerito dei bianconeri, che all'esordio in panchina di Maurizio Sarri hanno messo in mostra una prestazione tutt'altro che da ricordare. A tre giorni dall'esordio stagionale in Champions League contro l'Atletico Madrid, insomma, i segnali non sono dei migliori.



Ecco il commento a Fiorentina-Juventus di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com: