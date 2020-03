'Fanno polemica pure su Rugani, mentre la Uefa si è decisa a bloccare la Champions'. Parte forte, Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com. Il commento chiaramente è al caso Rugani, positivo al Covid-19 e primo caso in Serie A (subito seguito da Manolo Gabbiadini), ma non solo: come ha potuto l'Uefa continuare a ignorare i segnali e la preoccupazione che ha agitato l'Europa intera e non solo? Restiamo a casa, tutti. Lo fa anche il nostro Marcello, che parte dalla 'disinformazione criminale' di 'qualcuno che riesce a fare la polemica anche in un momento in cui sarebbe meglio non farne...'.



